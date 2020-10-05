Протесты в Бишкеке: милиция пустила спецсредства против протестующих

В правоохранителей летят зажигательные смеси

Столкновения протестующих с правоохранительными органами начались в Бишкеке. Милиция использует спецсредства, чтобы разогнать нападающих людей, оцепляя центр города.

Участники акции принялись бросать камни в сторону стражей правопорядка. В ответ силовики пустили в ход слезоточивый газ со светошумовыми гранатами. На место столкновения подвезли водометы.

В МВД Кыргызстана заявляют, что в настоящее время беспорядки проходят по всему Бишкеку, причиной разгона участников акций стали их агрессивные действия. Сначала они попытались перекрыть один из центральных проспектов города, а затем принялись ломать вход в здание парламента.

Милиция призывает всех разойтись по своим домам. На опубликованной записи можно увидеть, как в сторону силовиков летит зажигательная смесь.

Согласно приведенным данным, двое правоохранителей пострадали. Ранены 16 участников акции, их госпитализировали, сообщает РИА "Новости".

5 октября в Бишкеке собралось около двух тысяч человек, выступающих за партии, которые не смогли пройти в парламент. Оппозиционеры требуют отменить итоги прошедших выборов и провести новое волеизъявление. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли лишь четыре партии: "Биримдик"  и "Мекеним Кыргызстан", набравшие более 20%, и "Кыргызстан" с "Бутун Кыргызстан", которые смогли набрать по 8 и 7,11% соответственно. Остальные фракции, не преодолевшие барьер, не могут выступать в парламенте. Их сторонники считают причиной массовый подкуп голосов.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к тюремному сроку в 11 лет.

Егор МАЛКОВ

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