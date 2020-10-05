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Алексей Навальный мог работать на западные спецслужбы, однако в итоге оппозиционера просто использовали в политической игре. Об этом сообщил депутат Бундестага Вальдемар Гердт, таким образом согласившись с высказыванием экс-сотрудника спецслужб США Скотта Беннетта о связи активиста с ЦРУ.
"Навальный здесь стал просто разменной монетой. Жаль парня, попал под раздачу",
– прокомментировал инцидент с отравлением немецкий депутат. По его мнению цель скандала была лишь одна – усложнить отношения Германии и России, чтобы сорвать запуск "Северного потока – 2".
Гердт считает, что к отравлению Навального Россия непричастна, как утверждает Запад. Кроме того, даже в Бундестаге не могут ответить на вопрос, зачем это могло быть нужно.
В разговоре с РЕН ТВ депутат также добавил, что оппозиционером вполне могли заинтересоваться спецслужбы:
"Насколько там они близко сотрудничали, кто его отравил или "недотравил" – это уже другое, из области спекуляций".
Экс-офицер американской армии Скотт Беннетт также считает, что такое сотрудничество вполне возможно. По его словам, ЦРУ часто пытается дестабилизировать обстановку в стране изнутри с помощью спецагентов.
"В правительстве США есть определенные силы, которые хотят конфликта с Россией",
– заключил экс-сотрудника спецслужб в беседе с РЕН ТВ.
Ранее в Германии заявили, что Соединенные Штаты могли и вовсе инсценировать отравление Навального, чтобы лишить ФРГ поставок газа из России.
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