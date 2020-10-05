Ученый: трагедия на Камчатке может носить природный характер

Такую точку зрения высказал академик и вице-президент РАН

Превышение концентрации фенола и нефтепродуктов, выявленное на Камчатке, незначительно и не могло вызвать столь массовой гибели морских обитателей. Природные факторы являются более вероятной причиной происшествия, считает специалист в области морского биологического разнообразия, академик и вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"То незначительное превышение, о котором говорят, – ничто для донных гидробионтов, тем более это не могло вызвать их гибель. Здесь необходимо воздействие каких-то сильно отравляющих веществ, хотя не очень понятно откуда они могли взяться, но если они были, то нужно подождать лабораторных анализов. А вот природные причины, по моему мнению, более вероятны", – сказал Адрианов в интервью ТАСС.

По словам ученого, одной из причин подобных явлений могут стать заморы, когда в силу различных факторов в придонном слое воды снижается концентрация кислорода. Это вызывает массовую гибель звезд, ежей, червей, моллюсков и других подводных обитателей.

"Такие заморы мы нередко фиксируем с помощью подводных аппаратов на морском дне. В данном случае могли наложиться два события: мог произойти такой замор и одновременно очень сильный шторм, который этих мертвых гидробионтов выбросил на берег", – отметил Адрианов.

Он также отметил, что отравление живых организмов могли вызвать токсины, которые выделяют при размножении некоторые микроводоросли. Кроме того, иногда сейсмические подвижки морского дна приводят к выделению в океан ядовитых газов сероводорода или метана, которые могут вызывать гибель морской фауны.

"Сейчас пробы с Камчатки получены, они поступили в Институты Роспотребнадзора и РАН. Будут проводиться лабораторные анализы, которые и покажут, какое ядовитое вещество токсин или что-то техногенное вызвало гибель. Соответственно можно будет строить какие-то более доказанные предположения, а также понять есть ли превышение – это пока тоже не следует из каких-то достоверных источников: нет ссылок – где были проведены эти анализы и на каком оборудовании", – добавил ученый.

Анна СОРОКИНА

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