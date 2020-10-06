Вспышки на Солнце негативно повлияют на состояние людей

В конце этого месяца жителям России, да и всего мира, предстоит столкнуться с целой чередой серьезных возмущений в магнитосфере нашей планеты.

Геомагнитное поле Земли начнется волноваться в 20-х числах октября. Сначала вспышки на Солнце будут не столь интенсивными, так что повлияют только на особенно чувствительных людей. А вот к 25 числу многие ощутят на себе воздействие этого космического явления. Как отметили специализирующиеся в этой области ученые, обстановка нормализуется не раньше 28 октября. Такими данными с РИА "Новости" поделились исследователи из Физического института Академии наук.

Кстати, даже бури слабой мощности (такие ждут человечество в 20– х числах октября) могут влиять на пути миграции пернатых и животных. Кроме того, они способны привести к небольшим сбоям в функционировании энергосистем.

Метеозависимым людям в такое время нужно быть осторожнее. Хорошо было бы ограничить работу, связанную с повышенным вниманием и сосредоточенностью, побольше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как бороться с последствиями магнитной бури.

