Россиянин поделился неизвестными фактами о боевом токсине

Блогер Алексей Навальный не сомневается, что был отравлен "Новичком", но не знает, когда это произошло и в какой форме был токсин. Об этом он признался в интервью Юрию Дудю.

Для незнающих Навальный пояснил, что "Новичок" – это "суперсекретная фигня", которую "некто" в России достал и использовал, что является нарушением Конвенции о запрете химоружия. Был ли яд в виде спрея, жидкости или нанесен на вещи, блогер не знает, однако предполагает, что был отравлен в отеле Томска. По его мнению, токсин мог быть нанесен на вешалку в шкафу, до которой он дотронулся, когда одевался, или на саму одежду.

"Я из номера выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным. Значит, заражение произошло в гостинице. Потом прошло 3-4 часа. Это долгий период. Если бы я выпил это, съел или вдохнул, я бы конечно отбросил кони за полчаса", – делится предположениями Навальный.

Поскольку, по сведениям Навального, боевое химическое вещество растворяется в организме бесследно, его специально продержали в больнице города Омск два долгих дня.

"Они ждали, пока все разложится в организме. Но они ошиблись с таймингом",

– объяснил Навальный тот факт, что медики в Германии и других западных лабораториях все-таки смогли обнаружить "Новичок" в его анализах.

Блогер исключил вариант, что он может остаться за границей. Но дату своего возвращения в РФ назвать не смог – приедет, когда медики сочтут его реабилитацию законченной.

В интервью Дудю блогер, кстати, опроверг сообщения, что жил в одном номере с Марией Певчих. По его словам, она вообще к нему никогда не заходила, как и любая другая женщина. А когда Певчих нужно было что-то передать, она писала Навальному, он выходил в коридор и брал эту вещь.

Ранее сообщалось, что Певчих сопровождала Навального в поездке в Томск, и именно она, последовав за ним в Германию, передала западным спецслужбам бутылку с водой из номера Навального, где якобы был обнаружен "Новичок".