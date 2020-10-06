Безопасное использование банковских карт в интернете: главные правила

Секретным является не только CVV-код на обороте, но и номер и даже срок действия карты

Мошенники научились прикрываться интернет-сервисами, для повторного использования которых не нужно заново вводить данные с карты и приходящий по SMS код подтверждения операции. Чтобы сберечь свои деньги от виртуального воровства, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.

Завести для оплаты через интернет специальную карту или виртуальный счет, на который класть нужную сумму каждый раз перед покупкой. При этом ни в коем случае не "светить" в интернете карту, на которую приходит зарплата или хранятся сбережения

Установить лимит на оплату через интернет, чтобы мошенники не смогли снять все находящиеся на карте деньги разом

Не разрешать интернет-магазинам сохранять данные вашей карты. Некоторые сервисы, например, Amazon, AliExpress имеют упрощенную систему аутентификации, чтобы облегчить процесс второй и последующих покупок. На самом деле, это упрощает жизнь мошенникам – они без уведомления могут оплатить свой заказ через чужой личный кабинет в магазине или такси, предупреждают в "Роскачестве".

Не пересылать фотографии карт и личные данные через мессенжеры. При необходимости лучше разбить информацию на части и передать ее с помощью разных сервисов, например, номер карты через почтовый ящик, а имя владельца по SMS. После передачи сообщения его нужно тут же удалить.

Важно помнить, что секретным является не только трехзначный CVV-код на обороте карты, но и ее 16-значный номер, написанное латиницей имя владельца и срок действия карты. Даже части этих данных может быть достаточно мошенникам, чтобы воспользоваться чужими деньгами.

Ранее эксперт пояснил, как поступать, если банк списал деньги с карты без разрешения.