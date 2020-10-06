Безопасное использование банковских карт в интернете: главные правила

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Мошенники научились прикрываться интернет-сервисами, для повторного использования которых не нужно заново вводить данные с карты и приходящий по SMS код подтверждения операции. Чтобы сберечь свои деньги от виртуального воровства, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.
Важно помнить, что секретным является не только трехзначный CVV-код на обороте карты, но и ее 16-значный номер, написанное латиницей имя владельца и срок действия карты. Даже части этих данных может быть достаточно мошенникам, чтобы воспользоваться чужими деньгами.
Ранее эксперт пояснил, как поступать, если банк списал деньги с карты без разрешения.
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