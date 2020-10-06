Безопасное использование банковских карт в интернете: главные правила

Безопасное использование банковских карт в интернете: главные правила
Фото: pixabay.com
Секретным является не только CVV-код на обороте, но и номер и даже срок действия карты

Мошенники научились прикрываться интернет-сервисами, для повторного использования которых не нужно заново вводить данные с карты и приходящий по SMS код подтверждения операции. Чтобы сберечь свои деньги от виртуального воровства, эксперты рекомендуют следовать простым правилам.

  • Завести для оплаты через интернет специальную карту или виртуальный счет, на который класть нужную сумму каждый раз перед покупкой. При этом ни в коем случае не "светить" в интернете карту, на которую приходит зарплата или хранятся сбережения
  • Установить лимит на оплату через интернет, чтобы мошенники не смогли снять все находящиеся на карте деньги разом
  • Не разрешать интернет-магазинам сохранять данные вашей карты. Некоторые сервисы, например, Amazon, AliExpress имеют упрощенную систему аутентификации, чтобы облегчить процесс второй и последующих покупок. На самом деле, это упрощает жизнь мошенникам – они без уведомления могут оплатить свой заказ через чужой личный кабинет в магазине или такси, предупреждают в "Роскачестве".
  • Не пересылать фотографии карт и личные данные через мессенжеры. При необходимости лучше разбить информацию на части и передать ее с помощью разных сервисов, например, номер карты через почтовый ящик, а имя владельца по SMS. После передачи сообщения его нужно тут же удалить.

Важно помнить, что секретным является не только трехзначный CVV-код на обороте карты, но и ее 16-значный номер, написанное латиницей имя владельца и срок действия карты. Даже части этих данных может быть достаточно мошенникам, чтобы воспользоваться чужими деньгами.

Ранее эксперт пояснил, как поступать, если банк списал деньги с карты без разрешения.

Николай ВИКТОРОВ

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