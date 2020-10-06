Простые и эффективные удобрения помогут подготовить огород к следующему сезону

За летний период почва успевает истощиться, поэтому, чтобы в следующем сезоне урожай был здоровым и богатым, землю нужно начинать удобрять уже осенью. Восстановить плодородие почвы помогут минеральные и органические удобрения.

Органические удобрения

Самыми лучшими удобрениями для почвы станут навоз, перегной или компост. Лучше внести их осенью, чтобы не возвращаться к этому весной. За зимний период почва восстановит недостаток микро и макроэлементов.

В качестве перегноя отлично подойдут солома или сено.

В том случае, если у вас плотная почва, улучшить ее структуру и плодородие поможет крупный песок.

Минеральные удобрения

Верными помощниками садоводов в этом случае станут фосфор и калий. Элементы нужно вносить уже осенью, чтобы к весне удобрения успели выполнить свою функцию на максимум.

Фосфорные удобрения нужно вносить по 40-50 граммов на 1 квадратный метр, удобрения на основе калия – по 20-30 граммов.

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