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За летний период почва успевает истощиться, поэтому, чтобы в следующем сезоне урожай был здоровым и богатым, землю нужно начинать удобрять уже осенью. Восстановить плодородие почвы помогут минеральные и органические удобрения.
Органические удобрения
Самыми лучшими удобрениями для почвы станут навоз, перегной или компост. Лучше внести их осенью, чтобы не возвращаться к этому весной. За зимний период почва восстановит недостаток микро и макроэлементов.
В качестве перегноя отлично подойдут солома или сено.
В том случае, если у вас плотная почва, улучшить ее структуру и плодородие поможет крупный песок.
Минеральные удобрения
Верными помощниками садоводов в этом случае станут фосфор и калий. Элементы нужно вносить уже осенью, чтобы к весне удобрения успели выполнить свою функцию на максимум.
Фосфорные удобрения нужно вносить по 40-50 граммов на 1 квадратный метр, удобрения на основе калия – по 20-30 граммов.
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