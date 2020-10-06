Облегчит жизнь: пенсионерам подготовили новый сюрприз

Облегчит жизнь: пенсионерам подготовили новый сюрприз
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У пожилых россиян будут другие удостоверения

В нашей стране всем желающим пенсионерам скоро выдадут  пластиковые карточки. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Новые удостоверения пожилые россияне получат в отделениях ПФР, который сам будет выпускать эти документы. И в ближайшее время те, кто захочет иметь такие свидетельства, смогут ими пользоваться, отметил министр на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

Приказ Минтруда о введении новых пенсионных удостоверений подписан в июне этого года. Выдавать пластиковые карты будут с 1 января 2021 года, как указано в постановлении.

Но менять прежние удостоверения на новые совсем не обязательно. И пластик, и книжки, и бумажные справки, подтверждающие статус пенсионера, сохранят законную силу. 

Эти документы пенсионерам необходимы при оформлении соцкарты для проезда в автобусах, троллейбусах и остальных видах городского транспорта. А еще они требуются для получения скидок в аптеках и магазинах, а также в некоторых других случаях, отмечает РИА ФАН.

Ранее пенсионерам в России предложили доплатить из-за пандемии коронавируса. А до этого стало известно, сколько и кому из пожилых граждан страны добавят денег в 2021 году.

Полина ДОРОЖКИНА

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