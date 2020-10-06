Ситуация с COVID-19 становится все сложнее

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что город приближается к пиковым значениям по заболевшим инфекцией из Китая. По его словам, не все жители города соблюдают правила, поэтому вводятся дополнительные меры контроля.

Так, социальные карты пенсионеров и школьников временно перестанут работать. Об этом Собянин рассказал в своем блоге.

Ученики не смогут воспользоваться льготным проездным с 9 октября и до конца каникул, то есть 18 числа. Уплаченные деньги перенесут на более поздний срок. Это необходимо, подчеркнул Собянин, для того, чтобы молодежь не болталась в торговых центрах и общественном транспорте без цели.

Льготный проезд москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые должны находиться дома, перестанет действовать до 28 числа. Действовать эта мера начнет 9 октября, так люди смогут успеть оформить больничный или перейти на удаленку.

Также стало известно, что теперь билеты в театр или кино можно будет купить лишь онлайн. Обычные кассы работать не будут. Это позволит контролировать количество людей в залах и предотвратить закрытие культурных учреждений.

Все предприятия же должны будут информировать власти о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. За непредоставление или неполную информацию компании будут штрафовать, а в особых случаях и вовсе будут приостанавливать деятельность организаций.

Ранее в Кремле высказались о возможном введении повторного карантина в Москве.