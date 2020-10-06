"Ситуация становится драматичнее": Москва вводит новые ограничения из-за коронавируса

"Ситуация становится драматичнее": Москва вводит новые ограничения из-за коронавируса
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Ситуация с COVID-19 становится все сложнее

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что город приближается к пиковым значениям по заболевшим инфекцией из Китая. По его словам, не все жители города соблюдают правила, поэтому вводятся дополнительные меры контроля. 

Так, социальные карты пенсионеров и школьников временно перестанут работать. Об этом Собянин рассказал в своем блоге. 

Ученики не смогут воспользоваться льготным проездным с 9 октября и до конца каникул, то есть 18 числа. Уплаченные деньги перенесут на более поздний срок. Это необходимо, подчеркнул Собянин, для того, чтобы молодежь не болталась в торговых центрах и общественном транспорте без цели. 

Льготный проезд москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, которые должны находиться дома, перестанет действовать до 28 числа. Действовать эта мера начнет 9 октября, так люди смогут успеть оформить больничный или перейти на удаленку.  

Также стало известно, что теперь билеты в театр или кино можно будет купить лишь онлайн. Обычные кассы работать не будут. Это позволит контролировать количество людей в залах и предотвратить закрытие культурных учреждений. 

Все предприятия же должны будут информировать власти о переводе 30% сотрудников на удаленную работу. За непредоставление или неполную информацию компании будут штрафовать, а в особых случаях и вовсе будут приостанавливать деятельность организаций. 

Ранее в Кремле высказались о возможном введении повторного карантина в Москве. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Политолог объяснил причину частых звонков Пашиняна Путину из-за Карабаха

Армения надеется на помощь России

Американцы поставили в пример Путина после заражения Трампа

Пользователи возмущены отсутствием добрых пожеланий зараженному коронавирусом президенту от его соперников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

978 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей