Оппозиционер рассказал, как прошла встреча с канцлером Германии

Алексей Навальный дал свое первое интервью после "отравления". В нем блоггер раскрыл подробности его встречи с Ангелой Меркель.

По словам Навального, ничего сенсационного в их разговоре не было.

"Это был частный разговор с семьей, я не буду рассказывать никакие подробности, не было сказано ничего значительно, это не был политический разговор", – поделился глава Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) в разговоре с Юрием Дудем.

Но больше всего Навального поразило, что канцлер Германии "начала говорить на русском языке". Спустя некоторое время собеседники перешли на английский язык, но оппозиционеру показалось, что Меркель спокойно могла продолжить разговор и на русском.

Алексея Анатольевича также удивило, насколько глава Германии осведомлена о происходящих в России событиях. По словам главы ФБК, ему было очень приятно, что Ангела Меркель пришла его навестить.

В интервью Навальный также заявил, что не сомневается, что был отравлен "Новичком", и объяснил, почему яд начал действовать спустя несколько часов, а не сразу.