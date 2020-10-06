Смешные анекдоты на 7 октября

Набор шуток от "Утро.ру" зарядит бодростью на весь день

Женщина позвонила в пожарную охрану и сказала:

– Моя кошка не может спуститься с дерева.

На том конце провода, извинившись, ответили:

– Теперь выезжаем только туда, где что-то горит.

Дама не растерялась:

– Хорошо, подождите немного.

Жена просит мужа:

– Милый, хочу получить в день рождения то, стрелка чего при легком нажатии моей правой ноги за несколько секунд покажет цифры от 0 до 100.

Супруг поинтересовался:

– Ты имеешь в виду напольные весы?

Гусар просит у дамы разрешения поцеловать ее. Она возмущена:

– Как вы можете это говорить?

Тот удивлен:

– Однако вчера поручик Ржевский обнимал и целовал вас...

Мадам объяснила это просто:

– Он не ждал позволения.

Старичок 80 лет пришел к врачу и, пожаловавшись, что у него после интимной близости в ушах странно шумит, интересуется, что это такое.

Медик ответил:

– Вам аплодируют.

Встретились два приятеля. Один рассказывает, что с ним, обидевшись на что-то, не разговаривает супруга.Только ему это не страшно:

– Я женат в третий раз, поэтому способен молчать двое суток.

Друг подкалывает его:

– Ты слабак? Дольше не сможешь?

Мужчина заявляет, что нет такой женщины, которая бы, глядя на довольного мужа, не произнесла ни слова уже на третий день.

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