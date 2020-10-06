Смешные анекдоты на 7 октября

Курс рубля
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– Моя кошка не может спуститься с дерева.
На том конце провода, извинившись, ответили:
– Теперь выезжаем только туда, где что-то горит.
Дама не растерялась:
– Хорошо, подождите немного.
– Милый, хочу получить в день рождения то, стрелка чего при легком нажатии моей правой ноги за несколько секунд покажет цифры от 0 до 100.
Супруг поинтересовался:
– Ты имеешь в виду напольные весы?
– Как вы можете это говорить?
Тот удивлен:
– Однако вчера поручик Ржевский обнимал и целовал вас...
Мадам объяснила это просто:
– Он не ждал позволения.
Медик ответил:
– Вам аплодируют.
– Я женат в третий раз, поэтому способен молчать двое суток.
Друг подкалывает его:
– Ты слабак? Дольше не сможешь?
Мужчина заявляет, что нет такой женщины, которая бы, глядя на довольного мужа, не произнесла ни слова уже на третий день.
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