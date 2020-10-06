Смешные анекдоты на 7 октября

Смешные анекдоты на 7 октября
Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Набор шуток от "Утро.ру" зарядит бодростью на весь день
  • Женщина позвонила в пожарную охрану и сказала:

– Моя кошка не может спуститься с дерева.

На том конце провода, извинившись, ответили:

– Теперь выезжаем только туда, где что-то горит.

Дама не растерялась:

– Хорошо, подождите немного. 

  • Жена просит мужа:

– Милый, хочу получить в день рождения то, стрелка чего при легком нажатии моей правой ноги за несколько секунд покажет цифры от 0 до 100.

Супруг поинтересовался:

– Ты имеешь в виду напольные весы?

  • Гусар просит у дамы разрешения поцеловать ее. Она возмущена:

– Как вы можете это говорить?

Тот удивлен:

– Однако вчера поручик Ржевский обнимал и целовал вас...

Мадам объяснила это просто:

– Он не ждал позволения.

  • Старичок 80 лет пришел к врачу и, пожаловавшись, что у него после интимной близости в ушах странно шумит, интересуется, что это такое.

Медик ответил:

– Вам аплодируют.

  • Встретились два приятеля. Один рассказывает, что с ним, обидевшись на что-то, не разговаривает супруга.Только ему это не страшно:

– Я женат в третий раз, поэтому способен молчать двое суток.

Друг подкалывает его:

– Ты слабак? Дольше не сможешь?

Мужчина заявляет, что нет такой женщины, которая бы, глядя на довольного мужа, не произнесла ни слова уже на третий день. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Евгения Петросяна

Полина ДОРОЖКИНА

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