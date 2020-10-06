У лидера США возникли осложнения после коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп явно поторопился, когда сообщал журналистам, что за пару дней справился с коронавирусом и уже отлично себя чувствует. На видеокадрах, где Трамп проводит брифинг с балкона Белого дома, видно, что ему трудно дышать.

Президент США часто открывает рот и высоко поднимает плечи, стараясь наполнить воздухом легкие. Опрошенные изданием The Mirror врачи уверены, что это последствия болезни, вызванной COVID-19.

О заражении Трампа и его жены стало известно 2 октября. Сначала он лечился дома, продолжая работать на самоизоляции. При этом его личный врач сообщал о повышенной температуре и кашле у президента. Позже Трампа экстренно увезли на вертолете в госпиталь.

6 октября стало известно, что Трамп покинул стационар. Он призвал американцев не бояться коронавируса, подчеркнув, что еще два дня назад был при смерти, но сейчас уже в полном порядке. На балкон Белого дома он вышел в маске, но снял ее.

Ранее британские СМИ сообщили, что Трампа может постигнуть слепота.