Выписавшийся из госпиталя Трамп стал задыхаться

Выписавшийся из госпиталя Трамп стал задыхаться
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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У лидера США возникли осложнения после коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп явно поторопился, когда сообщал журналистам, что за пару дней справился с коронавирусом и уже отлично себя чувствует. На видеокадрах, где Трамп проводит брифинг с балкона Белого дома, видно, что ему трудно дышать.

Президент США часто открывает рот и высоко поднимает плечи, стараясь наполнить воздухом легкие. Опрошенные изданием The Mirror врачи уверены, что это последствия болезни, вызванной COVID-19.

 

 

О заражении Трампа и его жены стало известно 2 октября. Сначала он лечился дома, продолжая работать на самоизоляции. При этом его личный врач сообщал о повышенной температуре и кашле у президента. Позже Трампа экстренно увезли на вертолете в госпиталь. 

6 октября стало известно, что Трамп покинул стационар. Он призвал американцев не бояться коронавируса, подчеркнув, что еще два дня назад был при смерти, но сейчас уже в полном порядке. На балкон Белого дома он вышел в маске, но снял ее. 

Ранее британские СМИ сообщили, что Трампа может постигнуть слепота.

Николай ВИКТОРОВ

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