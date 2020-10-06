Злоумышленники продают липовые справки об отсутствии коронавируса

Мошенники придумали новый способ, как нажиться на доверчивых россиянах. Злоумышленники предлагают купить у них справку с отрицательным результатом теста на коронавирус за 1000-2300 рублей. Об этом сообщили в подмосковном ГУРБ.

Россиянам обещают, что получить справку, в том числе для выезда заграницу, можно даже будучи зараженными инфекцией. Некоторые мошенники утверждают, что работают с профессиональной лабораторией, а подлинность справки можно проверить на их сайте. Однако они дают людям ссылку, которая ведет на поддельный сайт.

Как напоминает интернет-портал "Подмосковье сегодня", за поддельную справку могут наказать не только изготовителя, но и того, кто ее предъявил.