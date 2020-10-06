Стая кабанов атаковала Подмосковье

Эксперты считают, что парнокопытных бояться не надо

Жители подмосковной Балашихи заметили, что стаи кабанов бегали недалеко от одного из жилых комплексов. Животные попали на камеры видеонаблюдения. 

В Балашихе заметили стаю кабанов. По словам очевидцев, парнокопытных было около 10, и появлялись они на улицах города уже не в первый раз.

Однако эксперты поспешили успокоить жителей Подмосковья, потому что сейчас кабаны не представляют никакой опасности, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Даже если их шугнуть, то они ничего не сделают, просто убегут. Случаев нападения на людей я вообще не припомню",  – рассказала охотовед Марина Муранова. 

Их появление в городе она объяснила тем, что осень в регионе выдалась теплой и сухой, поэтому болотистые местности, где обычно обитают животные, пересохли и оставили кабанов без еды. 

Напомним, что ранее в Подмосковье обнаружили лося-альбиноса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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