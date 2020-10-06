Беседой журналиста с оппозиционером руководили немецкие власти, считает Соловьев

Сегодня Юрий Дудь выпустил интервью с Алексеем и Юлией Навальными. Оппозиционер во всех подробностях рассказал, как ему стало плохо в самолете, а также о том, что происходило в период реабилитации. Владимир Соловьев нашел в этой беседе несколько нестыковок, раскритиковав журналиста.

Ради интервью Дудь прилетел к Навальному в Берлин, что тут же вызвало вопросы. Соловьев и гости программы, назвавшие журналиста агентом Ходорковского, заявили, что разговор был согласован с властями Германии, ведь предварительно нужно было как-то сделать визу.

"Он отрабатывает просто свою линию…. Все вопросы были согласованы с немецкой стороной",

– высказался Александр Сосновский о Юрии Дуде. Он также добавил, что журналист не способен задавать действительно важные вопросы. С мнением доктора согласился и Владимир Соловьев. Однако телеведущий в эфире "Соловьев Live" отметил, что интервью досмотрел не до конца.

В беседе с Дудем Навальный также предположил, как именно его могли отравить. При этом оппозиционер твердо намерен вернуться в Россию, когда окончательно восстановится.