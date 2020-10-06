"Неконструктивно": политолог оценил отмену пенсий на Украине

"Неконструктивно": политолог оценил отмену пенсий на Украине
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Отмена пенсий на Украине станет последовательным шагом после всех других, направленных на сбрасывание социальных обязательств с государства, подобных медицине и образованию, считает политолог Ростислав Ищенко. 

Напомним, в минувшие выходные глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет страна не сможет выплачивать пенсии своим гражданам – число пенсионеров превысит количество работающих в стране, поэтому ресурсов будет не хватать. Он предложил украинцам самостоятельно откладывать себе деньги на старость, чтобы потом не остаться в бедности. 

Ищенко отметил, что государство Украины уже давно движется в сторону отмены пенсионных выплат, однако делать подобные заявления – "как минимум неконструктивно". 

"Если бы он сказал: отменяем пенсии на следующий год, это было бы нормально. Но дело в том, что для Украины пятнадцать лет – это слишком долгий срок жизни", – приводит его слова "ПолитРоссия". 

Он заявил, что действующее правительство организовывает программу, которую выполняют в течении того срока, что отведен правлению аппарата. Делать прогнозы о том, как сложится ситуация через 15 лет – довольно опрометчивый шаг, считает Ищенко. 

Эксперты полагают, что у утратившей надежность социальных систем Украины особых шансов на восстановление нет. Надеяться, что экономическая ситуация наладится в ближайшее время не стоит. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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