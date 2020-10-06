Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Отмена пенсий на Украине станет последовательным шагом после всех других, направленных на сбрасывание социальных обязательств с государства, подобных медицине и образованию, считает политолог Ростислав Ищенко.
Напомним, в минувшие выходные глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже через 15 лет страна не сможет выплачивать пенсии своим гражданам – число пенсионеров превысит количество работающих в стране, поэтому ресурсов будет не хватать. Он предложил украинцам самостоятельно откладывать себе деньги на старость, чтобы потом не остаться в бедности.
Ищенко отметил, что государство Украины уже давно движется в сторону отмены пенсионных выплат, однако делать подобные заявления – "как минимум неконструктивно".
"Если бы он сказал: отменяем пенсии на следующий год, это было бы нормально. Но дело в том, что для Украины пятнадцать лет – это слишком долгий срок жизни", – приводит его слова "ПолитРоссия".
Он заявил, что действующее правительство организовывает программу, которую выполняют в течении того срока, что отведен правлению аппарата. Делать прогнозы о том, как сложится ситуация через 15 лет – довольно опрометчивый шаг, считает Ищенко.
Эксперты полагают, что у утратившей надежность социальных систем Украины особых шансов на восстановление нет. Надеяться, что экономическая ситуация наладится в ближайшее время не стоит.
Армения надеется на помощь России