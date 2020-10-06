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Семь минных тральщиков стран НАТО приступили во вторник, 6 октября, к операции в нейтральных водах Балтики между Данией и Польшей. В мероприятии, о котором не было объявлено заранее, задействованы корабли Норвегии, Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Бельгии.
Судя по данным портала по отслеживанию движения морских судов Vesselfinder, корабли НАТО движутся в районе маршрута "Северного потока-2" у острова Борнхольм, передает ЕАdaily.
Поскольку в НАТО не сообщали планов подводной операции, как и о маршруте кораблей-участников, можно лишь предположить, что тральщики ищут мины, оставшиеся на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны.
Такие операции на Балтике идут регулярно, а исследования, проводившиеся перед прокладкой газопровода "СП-2" показали, что в том районе еще много следов войны. Именно поэтому Дания настаивала, чтобы трубоукладчики российского газопровода были оснащены системой динамического, а не якорного позиционирования.
Впрочем, летом 2020 г. Копенгаген выдал разрешение и на якорные суда. Это позволяло задействовать на датском участке имеющиеся у России трубоукладчики и корабли снабжения. Однако строительство "Северного потока-2" до сих пор не началось.
Сейчас судно "Академик Черский", которое считается главной надеждой оператора проекта, направляется в Калининград. До этого оно провело несколько месяцев в немецком порту Мукран, где расположена логистическая база "Северного потока-2" в Европе.
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