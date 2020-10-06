По мнению эксперта, все произошло из-за деятельности человека

Вот уже некоторое время общественность с беспокойством наблюдает за ситуацией, сложившейся на Камчатке. Катастрофа, связанная с загрязнением океана, ставит под угрозу не только жизни морских обитателей, но и людей. Своими версиями произошедшего поделилась эколог Лариса Рудакова.

Эксперт заявила, что данная катастрофа – это дело рук человека. По ее словам, массовая гибель морских животных может быть связана с попаданием в воду токсичных компонентов. Среди них – тяжелые металлы, пестициды и стойкие органические соединения, передает URA.RU .

Эколог сообщила, что ранее найденные в воде вещества, фенол и нефтепродукты, относятся к третьему классу опасности. Исходя из классификации, их воздействие на животных и растения имеет среднюю степень вреда. Распад вредных компонентов произойдет примерно через два месяца при 20°C.

По ее словам, сейчас самое важное – установить, какие материалы загрязнили водоем. Она подчеркнула, что если токсичные вещества растворимы, то ликвидировать последствия катастрофы будет очень сложно.

Академик и вице-президент РАН Андрей Адрианов придерживается другой точки зрения. По мнению специалиста, трагедия на Камчатке скорее всего вызвана природными факторами, а не человеческой деятельностью.