Фархад Ахмедов уверен, что ситуация в Нагорном Карабахе накалилась из-за армянских националистов

Российский предприниматель Фархад Ахмедов обратился к бизнесмену Рубену Варданяну, решившего призвать Москву поддержать Армению в конфликте на территории Нагорного Карабаха.

"Уважаемые читатели, вчера известный российский бизнесмен Рубен Вартанян выступил с подробным обращением "ко всему прогрессивному человечеству" по поводу боевых действий в Карабахе. Сказал он там так много удивительного, что не ответить нельзя.

Рубен! Мы оба нашли в России свою вторую родину. Здесь, на русской земле, мы состоялись как предприниматели, и интересы страны мне, поверь, дороги ничуть не меньше чем тебе.

Скажи, зачем дезинформируешь россиян о том, что происходит в Нагорном Карабахе? Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?

Ты пишешь, что происходящее сегодня – не война за территории или между нациями, что стоит вопрос о базовых человеческих ценностях. Прекрасно! Давай о них и поговорим.

Главная ценность – человеческая жизнь. Но почему жизнь одних людей для тебя выше жизни других? Почему права представителей одного народа это общечеловеческая ценность, а права другого народа ничто?

Кто взорвал ситуацию в Нагорном Карабахе и во всем Азербайджане в 1988 году? Во имя чего потекли реки крови и несчастье пришло на азербайджанскую землю? Зачем погибли десятки тысяч людей и гибнут сегодня в пожаре войны? Я отвечу – во имя удовлетворения амбиций армянских националистов. Нельзя забывать, что развал СССР начался именно после конфликта в Нагорном Карабахе. До 1988 года мы все мирно жили на земле Азербайджана – азербайджанцы, армяне, русские, евреи, талыши, лезгины и другие народы. У армян – единственных – была своя автономия. Мы всей республикой радовались успехам Каспарова и не делили никого по национальностям.

Но армянским националистам захотелось резать по живому земли Азербайджана. Они изгнали из Карабаха десятки тысяч азербайджанцев – с их родной земли, а там остались могилы и моих предков, захватили еще семь районов вокруг и оттуда изгнали уже сотни тысяч азербайджанцев.

Ты вспоминал об их горькой судьбе все эти годы? Ты заявлял, что их общечеловеческие права нарушены? Где ты был, когда пошли первые выступления националистов, направленные на развал Азербайджана, на разжигание войны? Почему молчал тогда, почему не приехал образумить земляков?

Неужели спокойная мирная жизнь республики до 1988 года тебе не нравилась? Мы – деловые люди, вспомни как бакинскую нефть до революции разрабатывали и азербайджанские промышленники Тагиев и Мухтаров и армянские – Манташев и Лианозов. Азербайджанцы всех принимали на своей земле, всем давали возможность разбогатеть на своих природных богатствах. Также продолжалось и в советское время – Баку был открыт для всех народов. Но именно армянские националисты взорвали межнациональный мир в республике, захватили чужие земли и изгнали с них жителей.

Почему ты об этом молчишь? Объясни мне, почему обязанность сохранять статус кво, основанный на страданиях и лишениях сотен тысяч людей, почему вопиющее нарушение международного права рассматривается тобой как святая обязанность России и всего мирового сообщества? И ты еще всем грозишь в случае отказа поддержать ваше маленькое статус кво чуть ли ни Всемирной катастрофой!

Ваши радикалы сожгли наши города и мечети, распахали кладбища, стараясь стереть память о моих предках, десятилетиями уничтожали наше культурное наследие. При твоей молчаливой поддержке!

Довольно строить свою жизнь на основе придуманных вами же басен, в которые никто, кроме вас не верит, да еще требовать ото всех с ними соглашаться! Так можно далеко зайти. Говорят, что в Сочи армян уже больше русских. Что значит, скоро дождёмся "исторического обоснования" принадлежности этом земель "Великой Армении"? Я был членом Совета Федерации от Краснодарского края, знаю настроения тамошних казаков.

Согласись, ведь эти призывы к Путину и мировому сообществу потребовались тогда, когда неожиданно развалился миф о вечной непобедимости армян и запахло необходимостью армянскому руководству отвечать за свои дела, а кому-то – и за преступления?

Призыв к Президенту России откликнуться на свой призыв о помощи, очевидно, имеет в виду именно военное участие России. Надо иметь хоть каплю сострадания к своим согражданам – матерям, отцам, женам и детям тех российских военнослужащих, которых ты так легко готов бросить в огонь этой несправедливой войны.

Армения обманывает всех, начиная с России. Она требует к себе от Москвы особого отношения, а сама закрывает последние русские школы, Армения находится на содержании у России, и при этом за ее спиной вы заигрываете с Западом, и рада бы сбежать туда, да только никому там не нужна. Извини за эмоции, но и для России Армения как тот чемодан без ручки, который тяжело тащить, да жаль выбросить, одна головная боль.

Ты опрометчиво и легкомысленно спекулируешь на чувствах российского народа, обращаясь к его лидеру со словами о братской любви и взаимовыручке. Прожив в России не один десяток лет, ты так и не понял, что основной компонентой российского самосознания было и остается, острое чувство правды и справедливости. А правда сейчас, Рубен, отнюдь не стороне политической верхушки Армении. И это не мое мнение, это признано широким мировым сообществом, в том числе и Россией. Ввести Россию в заблуждение крайне трудно, даже тебе. Очевидное трудно опровергнуть, оставь тщетные попытки этого достичь. Армения десятилетиями продолжала "политический дебош". Считая, что ей все дозволено. Настала пора "охладить пыл" зарвавшихся политиков . Если ты не в состоянии был это сделать, хотя имел на это все возможности, включилась ответная реакция другой стороны.

Ты сам сказал про три миллиона армян в России. А откуда они здесь? Почему они были вынуждены уехать с родины? Да потому что режим в Ереване своей безумной политикой в карабахском вопросе довел страну до крайней степени нищеты. И никакие твои стипендии и подачки не спасут Армению, пока ее жители и руководство не опомнятся, и не поймут, что нельзя жить с украденным добром, что на чужом горе своего счастья не построишь. А ты, вместо того, чтобы благодарить Россию, что она дала тебе возможность реализовать свой талант, стать богатым человеком, втягиваешь ее в авантюру? Я даже не буду комментировать твоё обращение к российским военным через голову Верховного Главнокомандующего с призывом вспомнить о воинской присяге. Такие слова вообще можно интерпретировать как призыв к бунту.

Ты обращаешься к грузинам, обращаешься к азербайджанцам. Но как вы, армяне, умудрились поссориться буквально со всеми своими соседями?

Зачем теперь пугать мир большой бедой? Беда уже пришла, когда сотни тысяч людей были изгнаны из Нагорного Карабаха, только за то, что они – азербайджанцы. А теперь начинается процесс возвращения исторической справедливости. Тогда, в 1994-м, Азербайджан был слаб. Сегодня, в 2020-м, он силён, создал вторую по мощи армию в СНГ, и все азербайджанцы полны решимости отстоять родную землю, вернуть утраченные территории. Армении давали шанс, Азербайджан вел двадцать шесть лет мирные переговоры. Международные посредники предлагали в целом разумные решения. Но из-за упрямства и заносчивости руководителей Армении, мы не приблизились к миру ни на миллиметр.

Разве так могло продолжаться вечно? Почему ты только сейчас опомнился? А где ты был все эти двадцать шесть лет? Тебя устраивало положение с захватом земель и существованием сотен тысяч беженцев? Ты про них думал?

Ты говоришь, что, если армянам не помогут русские и грузины, им потом будет стыдно. А не стыдно было армянской интеллигенции участвовать в уничтожении культурного наследия Азербайджана? А армянским бизнесменам не стыдно было разворовывать золото и медь в чужом для них Кельбаджаре?

В своем обращении ты приводишь замечательную цитату Эли Визела, до конца не осознавая, что ее основной посыл обращен, в том числе, и к тебе лично. Предшествующие и текущие события, самым беспощадным образом, оголили твое беззастенчивое равнодушие к судьбам сотен тысяч азербайджанских беженцев, вынужденных лишиться Родины, имущества и семей. Многие из них, после долгих лет испытаний и лишений были обреченны умереть вдали от могил своих предков, лишенные надежд на справедливость. Сегодня ты заговорил о безразличии и его последствиях для судеб мира? Азербайджанский народ открыто заявил свою волю по возвращению своих людей на их исконные земли и будет неуклонен в ее реализации. Безразличия к армянскому населению проявлено не будет, их интересы будут непременно учтены. Об этом не раз заявляло руководство Азербайджанской республики. У нас нет ненависти ко всем армянам. У каждого из нас есть достойные друзья армяне.

Я всю жизнь был последовательным сторонником мирных переговоров. Сейчас ты тоже за них выступаешь. Но с такими настроениями как у тебя переговоры особого смысла не имеют. Нельзя строить отношения с миром на основе принципа, что есть единственная нация, которая всегда права. А остальные должны либо ей помогать, либо подчиниться ее воле. Пора уже выйти из подросткового максимализма. Мир сложнее и богаче.

Я уверен, когда Азербайджан вернет утраченное, все соседи только вздохнут с облегчением – и в Тбилиси, и в Тегеране, и в Анкаре. Да и в Москве тоже. Начнется мирная созидательная работа по восстановлению Карабаха и других освобожденных азербайджанских земель. И вот тогда ты, и не только ты, все, кто хочет помочь этой настрадавшейся земле Карабаха, смогут принять свое посильное участие в ее судьбе – грантами, инвестициями, любыми добрыми делами".

Текст Фархада Ахмедова опубликован на его странице в Facebook.