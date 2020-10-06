Путин сделал Украине заманчивое предложение во время встречи с Медведчуком

Путин сделал Украине заманчивое предложение во время встречи с Медведчуком
Владимир Путин и Виктор Медведчук. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС
Российский президент заявил о готовности помочь стране

Лидер оппозиционной партии на Украине "За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным решил обсудить вопрос российской вакцины от коронавируса. 

Политик заявил, что уже опробовал "Спутник V" на себе во время отдыха в Крыму. Помимо него, вакцинацию прошли и его жена с сыном. Медведчук сообщил, что все хорошо перенесли процедуру и он уверен, что на сегодняшний день это самое эффективное средство в борьбе против COVID-19. 

Владимир Путин в свою очередь сообщил, что все его близкие родственники тоже вакцинировались. Также, заявил президент, прививку сделали почти все сотрудники Министерства обороны России. 

В беседе Медведчук спросил российского лидера о возможности поставок вакцины от коронавируса на Украину. Президент заявил, что этот вопрос нужно обсудить с украинскими специалистами – запрос о препарате должен сперва поступить из Киева. 

"Россия готова предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V", – сообщил Путин. 

Эксперты полагают, что на Украине планируют закупать российскую вакцину обходным путем. Власти не смогут напрямую обратиться к Москве с просьбой из-за политических соображений. В связи с этим им придется платить за лекарство тройную цену. Однако в случае, если Киев все же решится попросить средство от коронавируса, то сможет сэкономить значительный объем государственных средств. 

Также Медведчук затронул вопрос о возможной отмене санкций России против Украины. Владимир Путин заявил, что к этому процессу нужно готовиться. 

"Мы к этому готовы – к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута, и все с головы встало бы на ноги, но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", – сказал президент. 

Он выразил надежду что когда-нибудь это обязательно произойдет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Андрей Зашелов
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"за лекарство тройную цену" + откаты
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