Российский президент заявил о готовности помочь стране

Лидер оппозиционной партии на Украине "За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным решил обсудить вопрос российской вакцины от коронавируса.

Политик заявил, что уже опробовал "Спутник V" на себе во время отдыха в Крыму. Помимо него, вакцинацию прошли и его жена с сыном. Медведчук сообщил, что все хорошо перенесли процедуру и он уверен, что на сегодняшний день это самое эффективное средство в борьбе против COVID-19.

Владимир Путин в свою очередь сообщил, что все его близкие родственники тоже вакцинировались. Также, заявил президент, прививку сделали почти все сотрудники Министерства обороны России.

В беседе Медведчук спросил российского лидера о возможности поставок вакцины от коронавируса на Украину. Президент заявил, что этот вопрос нужно обсудить с украинскими специалистами – запрос о препарате должен сперва поступить из Киева.

"Россия готова предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V", – сообщил Путин.

Эксперты полагают, что на Украине планируют закупать российскую вакцину обходным путем. Власти не смогут напрямую обратиться к Москве с просьбой из-за политических соображений. В связи с этим им придется платить за лекарство тройную цену. Однако в случае, если Киев все же решится попросить средство от коронавируса, то сможет сэкономить значительный объем государственных средств.

Также Медведчук затронул вопрос о возможной отмене санкций России против Украины. Владимир Путин заявил, что к этому процессу нужно готовиться.

"Мы к этому готовы – к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута, и все с головы встало бы на ноги, но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", – сказал президент.

Он выразил надежду что когда-нибудь это обязательно произойдет.