Убирать не надо: что делать с ботвой после сбора урожая

Убирать не надо: что делать с ботвой после сбора урожая
Фото: Helmut Baar/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Растительность сослужит хорошую службу

Некоторые огородники по завершении урожайного сезона не знают, что делать с оставшейся ботвой. Многие выбрасывают или сжигают траву, не подозревая о том, что из нее можно извлечь пользу.

Способ №1. С помощью измельчителя

Вам понадобится специальное устройство – измельчитель веток. Оно помогает быстро и легко утилизировать растительные отходы – листья, стебли и другое.

После прохождения через прибор ботва превращается в мелко нарубленную смесь. В результате получается замечательная мульча, которая станет защищать почву и улучшать ее плодородные свойства.

Мульчу следует поместить под плодовые деревья или кустарники.

Способ №2. Без измельчителя

Однако далеко не у всех имеется измельчитель веток. Отчаиваться не стоит, так как есть еще несколько вариантов использования ботвы.

После уборки урожая ботву можно оставить прямо на грядках. Листья постепенно начнут гнить, что станет хорошим удобрением для почвы.

Если говорить о листьях картофеля, то в них содержится вещество под названием соланин. Оно отпугивает грызунов, а поэтому станет вашим "союзником" при борьбе с ними. Мелко нарубите ботву и насыпьте ее к стволам молодых деревьев или кустарников. То же самое можно сделать с листьями помидоров.

С ботвой кабачков обычно справляются при помощи топора. Нарубленную зелень можно использовать в качестве компоста.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие работы нужно проводить в огороде в октябре.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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