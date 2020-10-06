Мишустин понадеялся на сотрудничество с победительницей финала "Лидеров России"

Премьер-министр заинтересован в совершенствовании системы просвещения в стране

Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса "Лидеры России" Людмилой Некрасовой. Глава кабинета министров поздравил ее с победой, а также обсудил дальнейшее сотрудничество.

"Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше",

– заявил премьер-министр. Он добавил: ему интересно узнать мнение Некрасовой, которая является директором новосибирского Экономического лицея, о том, что нужно делать для совершенствования системы просвещения в России. Также Мишустин обсудил с победительницей национальный проект "Образование".

Премьер-министр заявил о своей уверенности в том, что знания и компетенции Некрасовой будут невероятно востребованы в системе просвещения России. Кроме того, председатель правительства поздравил директора лицея с прошедшим Днем учителя и победой в конкурсе, отметив, что сам принимал участие в роли наставника.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей". Она была запущена во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года по инициативе Владимира Путина.

Платформа объединяет образовательные, социальные и кадровые проекты, которые способствуют продвижению общественных инициатив.