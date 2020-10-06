Не считается запрещенным: ОЗХО предоставили отчет по делу Навального

Не считается запрещенным: ОЗХО предоставили отчет по делу Навального
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
В вопросе "отравления" появляется все больше вопросов

Эксперты ОЗХО нашли следы отравляющих веществ в анализах Навального. Однако в организации крайне разнятся показания на этот счет. 

В официальном докладе сообщается, что политика отравили токсином, который напоминает вещество из группы "Новичок", однако оно не указано в Конвенции о запрещении химического оружия. 

"Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года", – указано в докладе. 

В официальном аккаунте ОЗХО в "Твиттер" сообщили, что отравление оппозиционера вызвал именно яд "Новичок". 

Результаты своего исследования организация направила в ФРГ. В Кремле заявили, что пока не располагают отчетом ОЗХО.

Евгения НАГОРСКАЯ

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