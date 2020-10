Эксперты ОЗХО нашли следы отравляющих веществ в анализах Навального. Однако в организации крайне разнятся показания на этот счет.

В официальном докладе сообщается, что политика отравили токсином, который напоминает вещество из группы "Новичок", однако оно не указано в Конвенции о запрещении химического оружия.

"Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года", – указано в докладе.

В официальном аккаунте ОЗХО в "Твиттер" сообщили, что отравление оппозиционера вызвал именно яд "Новичок".

#Germany ‘OPCW technical analysis confirms that traces of nerve agent from Novichok group were found in bio samples’. #EC95 #Navalny