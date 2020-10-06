Что случилось сегодня: последние новости на 6 октября

Главные новости в России и в мире - в обзоре от "Утро.ру"

Москва вводит новые ограничения из-за коронавируса, Владимир Путин встретился с украинским оппозиционным лидером Виктором Медведчуком. Главные новости дня – в нашем дайджесте.

Политика

Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты. Ереван рассчитывает на помощь России.

В Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти.

Отравление Навального помогло Германии оправдаться за отказ от "Северного потока-2".

Сотрудники ФСБ поймали двух мужчин, подозревавшихся в шпионаже на Эстонию. Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

Владимир Зеленский заявил, что налаживать отношения с Россией ему мешают сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с непростой задачей. Он вынужден считаться с "антизападным курсом" России, чтобы улучшить с ней отношения.



Зеленский высказался по поводу создания союзного государства, состоящего из России, Украины и Белоруссии. Он назвал эту идею "ошибочной политикой".

Экономика

Корабли НАТО приблизились к трассе "Северного потока-2". Россию заранее не предупредили об операции альянса.

Армия

США выразили обеспокоенность по поводу позиции Турции в войне между Арменией и Азербайджаном.

На Западе прокомментировали полет Су-57 с открытой кабиной.

В США оценили модернизированные российские боеприпасы.

Жизнь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что эпидемиологическая обстановка в Москве стремительно ухудшается. Столица приближается к пиковым значениям по заболевшим COVID-19. В связи с этим было принято решение ввести новые ограничения.

Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком. На повестке стоял вопрос об использовании российской вакцины.

В России предложили добавить пенсионерам денег из-за эпидемии коронавируса.

Блогер Алексей Навальный высказался о своем отравлении.

Пожилые россияне получат новые пенсионные удостоверения. Они будут иметь вид пластиковых карточек.

Эксперты ОЗХО нашли следы отравляющих веществ в анализах Навального.

Шоу-бизнес

Звезда "Холостяка" Виктория Короткова спровоцировала серьезную аварию. По вине модели погиб человек.

Юлия Барановская сбежала во время съемок шоу. Причиной стало грубое поведение ее соведущего Александра Гордона.

Олег Газманов раскритиковали украинские СМИ. Артиста осудили за танцы на яхте в водах Черного моря во время отдыха в Крыму.