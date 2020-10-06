Посещение лесов в Подмосковье попало под ограничения

Посетителям может грозить штраф до 5 тысяч рублей

В Подмосковье ограничили посещение лесов – это связано с риском возникновения там пожаров. Сейчас на лесных территориях установлен четвертый класс пожароопасности. 

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", ограничения будут действовать с 6 по 12 октября. Будет запрещено заезжать в лес на транспортном средстве. Всем нарушителям может грозить штраф до 5 тысяч рублей. 

Сейчас на лесных территориях усилили патрулирование и ввели дежурство. Из-за высокой пожароопасности пришлось мобилизовать все средства пожаротушения. Пока лесные дороги будут перегорожены шлагбаумами, на которых действует пропускная система. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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