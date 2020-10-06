Кольца выбросили в пруд: свадьба лишившейся рук Грачевой ужаснула родных

Кольца выбросили в пруд: свадьба лишившейся рук Грачевой ужаснула родных
Маргарита Грачева. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Жених объявил, что церемонии в этом году не будет

В жизни Маргариты Грачевой, три года назад искалеченной бывшим супругом, появился новый мужчина. Сегодня должна была состояться свадьба девушки, однако мероприятие приняло неожиданный оборот. Как прошла церемония, рассказали очевидцы.

Избранником Маргариты стал Максим из Санкт-Петербурга – к нему девушка уже переехала с детьми. Дату и место церемонии до последнего держали в секрете, а приглашены были только самые близкие.

Внезапно посреди торжества жених достал коробку с кольцами и выбросил в пруд со словами "В этом году свадьбы не будет!" Гости были шокированы. Позже Максим пояснил, что они поженились еще год назад и все это время скрывали свой брак.

Очевидцы рассказали, что о свадьбе не знала даже мама Грачевой и, похоже, немного обиделась на дочь. Корреспонденту "Комсомольской правды" она пояснила, что шутку молодоженов не поняла, но их отношения такой сюрприз не испортил.

Напомним, что трагедия в жизни Грачевой случилась в 2017 году. Муж из ревности вывез девушку в лес и отрубил ей кисти рук. Одну из них удалось спасти, а на место другой установили протез.

Карина СИРАЗОВА

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