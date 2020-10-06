По его словам, украинские власти нагло врут в каждом из случаев

Независимый технический эксперт, который ранее занимался анализом крушения малазийского "Боинга" над Донбассом, Юрий Антипов сделал заявление по поводу крушения Ан-26. Он уверяет, что власти Украины врут о катастрофе так же, как делали это в случае с MH17.

Антипов указал на четыре подозрительных признака, которые вызывают вопросы. Первым он назвал первые сообщения в СМИ о неисправности левого двигателя.

"Точно также представители украинских военно-воздушных сил врали, когда заявляли, что в день крушения малайзийского рейса МН17 не было полетов авиации, хотя жители тех мест утверждают, что видели в небе военные самолеты", – приводит его слова NI.

Эксперт полагает, что на деле у двигателя не просто пропал крутящий момент, а двигатель полностью остановился. Он заявил, что пилоты зафлюгировали винт левого двигателя – произвели поворот лопастей воздушного винта в такое положение, при котором предотвращается авторотация винта, а его вклад в лобовое сопротивление самолета становится минимальным. Это помогло бы создать дополнительную тягу, что свидетельствует о том, что двигатель остановился.

Он отметил, что пилоты постоянно поворачивали руль вправо – подобное нужно для борьбы с перекосом тяги.

Больше всего внимания он уделил скорости самолета. Антипов заявил, что борт пытались посадить при 160 км/ч.

"Это наглядно говорит о "сваливании" самолета. Резко упасть скорость при посадке могла по двум причинам: пилоты перемудрили с уменьшением тяги правого двигателя, когда пытались уменьшить перекос. И в этом заключается ошибка экипажа. Или, возможно, что и у правого двигателя тяга стала самопроизвольно снижаться. Это означает, что и у этого двигателя возникла проблема", – отмечает он.

Не менее вопросов у него вызвала информация о курсантах, которые сперва, по сообщениям в СМИ, смогли спастись, выпрыгнув из самолета, что говорит о том, что они были в курсе вероятного крушения. Однако позже заявили, что один из них оказался под обломками фюзеляжа.

Антипов заявил, что на Украине пытаются выдать следствие катастрофы с Ан-26 за ее причину, что крайне неверно.

Прощание с погибшими в аварии курсантами прошло 6 октября. Всего погибшими числятся 26 человек. Выжил только один.