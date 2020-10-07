Президент России отмечает 7 октября день рождения

Сегодня Владимиру Путину исполняется 68 лет. В среду, 7 октября 2020 года, Владимир Владимирович должен провести больше десятка важных бесед по телефону. Он будет говорить с главами других стран, пишет "Свободная пресса".

Потом решит насущные рабочие вопросы. А в конце дня Путин отметит день рождения в кругу близких и друзей, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает телеканал "360".

Также сегодня президент расскажет о своей личной жизни, в частности – о внуках, которые время от времени звонят ему в Кремль.

Обычно Владимир Путин старается быть сдержанным в выражениях, однако порой лидер может сделать громкие заявления, которые надолго врезаются в память народу. К примеру, решительные слова произнес российский лидер в начале этого года:

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей".



До этого Путин заверил, что все военные преступники будут наказаны.

"Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту – значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем – мы и в сортире их замочим, в конце концов", – говорил Путин в 2001 году.

Высказывался и о том, что наш народ-победитель, у которого есть своя воля, не допустит никакого вмешательства в жизнь своей страны. А также отметил, что в руках у государства дубина, которой оно "бьет всего один раз, но по голове", цитирует "Царьград".

"Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло",

– заявил Путин в ноябре 2002 года после саммита Россия – ЕС в ответ на заявление одного из журналистов о том, что Россия подавляет свободу в Чечне.

"Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения",

– сказал он, отвечая на встрече в июне 2006 года с руководителями ведущих информационных агентств стран "восьмерки" на вопрос о возможности санкций против Ирана.



В прошлые годы в день рождения главе государства преподносили весьма необычные подарки. К примеру, однажды он получил точную копию императорской короны, хранящейся в Алмазном фонде. Были среди презентов мечи, гиря с надписью "Все будет стопудово", саженцы, колба с водой, которой миллионы лет, кожаный пояс с амулетами, часы с кукушкой, собака, лошади и многое другое. Что подарят президенту в этом году – загадка.

В 2019 году лишь главы двух стран не поздравили Владимира Путина с днем рождения. Это были президенты США и Украины