Навальный просит ЕС принять меры против "Северного потока - 2"

Навальный просит ЕС принять меры против "Северного потока - 2"
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеОмские врачи уличили Навального во лжи
Оппозиционер полагает, что проект должны заморозить

После "отравления" и выхода и комы Алексей Навальный сделал заявление о санкциях против России, которые стали активно обсуждать в Европе, требуя "убить" проект "Северного потока – 2". Оппозиционер считает, что санкции против газопровода должны быть приняты. 

Навальный заявил, что в связи с его "отравлением" ЕС должен ответить, однако действия не должны касаться всей страны в целом, а лишь отдельного круга лиц. 

"Самое главное – ввести запреты на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы", – сказал он в интервью немецкой газете Bild. Отрывок приводит Reuters. 

Запрет должен коснуться россиян, которые, по мнению Запада, причастны к инциденту с оппозиционером, и включать в себя ограничение на поездки в Европу и экономические санкции. Также должны остановить проект "Северного потока – 2", который строится для транспортировки более дешевого аналога американскому топливу из России в Германию. 

Нелестно Навальный высказался и в адрес немецкого политика Герхарда Шредера, который активно отстаивает газопровод и указывает, что в противном случае Германии грозят многомиллионные штрафы, которые сильно ударят по компаниям и гражданам страны. Оппозиционер назвал его "мальчиком на побегушках для Путина".

Накануне ОЗХО предоставили отчет по результатам анализов Алексея Навального. Указывается, что найденное вещество не было в перечне запрещенных. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валентина Пантелеева
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Какая же <цензура> этот Навальный!. Ведь ясно, что все было подстроено - как быстро его увезли - за 1 день.Это же ясно, что уже были готовы и машины и врачи- все в Германии. По хорошему. чтобы организовать - надо не меньше недели. И анализы подстроили и не дают нам потому. что они липовые и мы быстро разберемся. И Германия. и Навальный - подлецы. Ничего им воздастся за гадости
Андрей
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шавка подлинько тявкает, караван идёт.
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