Навальный просит ЕС принять меры против "Северного потока - 2"

Оппозиционер полагает, что проект должны заморозить

После "отравления" и выхода и комы Алексей Навальный сделал заявление о санкциях против России, которые стали активно обсуждать в Европе, требуя "убить" проект "Северного потока – 2". Оппозиционер считает, что санкции против газопровода должны быть приняты.

Навальный заявил, что в связи с его "отравлением" ЕС должен ответить, однако действия не должны касаться всей страны в целом, а лишь отдельного круга лиц.

"Самое главное – ввести запреты на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы", – сказал он в интервью немецкой газете Bild. Отрывок приводит Reuters.

Запрет должен коснуться россиян, которые, по мнению Запада, причастны к инциденту с оппозиционером, и включать в себя ограничение на поездки в Европу и экономические санкции. Также должны остановить проект "Северного потока – 2", который строится для транспортировки более дешевого аналога американскому топливу из России в Германию.

Нелестно Навальный высказался и в адрес немецкого политика Герхарда Шредера, который активно отстаивает газопровод и указывает, что в противном случае Германии грозят многомиллионные штрафы, которые сильно ударят по компаниям и гражданам страны. Оппозиционер назвал его "мальчиком на побегушках для Путина".

Накануне ОЗХО предоставили отчет по результатам анализов Алексея Навального. Указывается, что найденное вещество не было в перечне запрещенных.