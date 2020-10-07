Директор школы прокомментировала случившееся

В Великих Луках во время школьной линейки потеряли сознание сразу 14 школьников разных возрастов. Директор школы Наталья Демиховская опровергла эту информацию.

По словам директора, дети сами были в состоянии дойти до скорой, однако при этом выглядели неважно. Она также утверждает, что в плохом самочувствии детей могут быть виноваты взрослые, пишет "Комсомольская правда". Демиховская отметила, что могло сказаться волнение перед важным мероприятием.

"Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон", – рассказала директор школы.

Также она отрицает, что торжество продолжилось после того, как детям стало плохо. Демиховская уточнила, что линейку пришлось "свернуть".

Сейчас упавшие в обморок дети находятся под контролем врачей, медики взяли у них анализы, чтобы выяснить причину недомогания.