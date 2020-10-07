Россиян обманывают с долгами по ЖКХ

Россиян обманывают с долгами по ЖКХ
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Мошенники подделывают документы о задолженности и даже судебные постановления о взыскании

В России участились случаи обмана граждан под предлогом несвоевременной или неполной оплаты ими коммунальных услуг. Обычно мошенники работают в паре и приходят на дом к жильцу без предупреждения, но с поддельными долговыми платежками или судебными постановлениями о взыскании долга, своим видом внушая доверие.

Часто один из злоумышленников представляется сотрудником местной управляющей компании, а второй – судебным приставом. В руках у них могут быть служебные удостоверения, документы с расчетом задолженности, предписания об отключении воды, электричества за неуплату.

Их цель – напугать человека и получить от него деньги. Поэтому они предлагают "компромисс": погасить часть долга тут же наличными или через принесенный ими мобильный терминал. Делать это категорически нельзя. Все долги по ЖКХ оплачиваются только через банк.

Да и вообще, прежде чем вести какие-то переговоры с позвонившими в дверь людьми, нужно убедиться, что они действительно представляют управляющую компанию, подчеркивает сотрудник Национального центра финансовой грамотности Игорь Григорьянц. Для этого нужно туда позвонить и уточнить все моменты, пишет РИА "Новости". Особенно важно предупредить об этом пожилых родственников, которые обычно безоговорочно доверяют людям в форме. 

При этом с реальными долгами по ЖКХ шутить не стоит – деньги могут списать со счета даже у пенсионера.

Ранее эксперты рассказали, как уберечь средства на банковских картах от несанкционированного списания. 

Николай ВИКТОРОВ

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