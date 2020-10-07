Белорусский лидер объяснил, за что ценит российского коллегу

Здоровья и новых достижений на посту главы государства пожелал президент Белоруссии Александр Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину, который отмечает 7 октября день рождения.

В связи с 68-летием коллеги Лукашенко отметил, что высоко ценит его как надежного друга Белоруссии и активного сторонника создания Союзного государства, передает "БелТА".

Лукашенко выразил надежду, что стратегическое партнерство Москвы и Минска будет и дальше эффективно развиваться, и пожелал Путину свершения всех планов.

Ранее в Кремле рассказали, как президент проведет свой день рождения.