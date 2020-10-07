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Здоровья и новых достижений на посту главы государства пожелал президент Белоруссии Александр Лукашенко российскому лидеру Владимиру Путину, который отмечает 7 октября день рождения.
В связи с 68-летием коллеги Лукашенко отметил, что высоко ценит его как надежного друга Белоруссии и активного сторонника создания Союзного государства, передает "БелТА".
Лукашенко выразил надежду, что стратегическое партнерство Москвы и Минска будет и дальше эффективно развиваться, и пожелал Путину свершения всех планов.
Ранее в Кремле рассказали, как президент проведет свой день рождения.
Президент собирается рассекретить документы
Президент России отмечает 7 октября день рождения