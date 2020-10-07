Омские врачи уличили Навального во лжи

Омские врачи уличили Навального во лжи
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press\www.globallookpress.com
Токсиколог рассказал, когда и в каких дозах оппозиционеру давали атропин

 Главный омский токсиколог Александр Сабаев указал на неточности в высказываниях Навального. По словам медика, атропин Алексею вводили не сразу, а только после того, как он был доставлен в больницу. Слова врача подтверждает работник скорой помощи. 

Сабаев добавил, что доза препарата была значительно меньше той, которая вводится при отравлении химпрепаратами, пишет "Интерфакс". Врач заявил, что изначально медики подозревали, что главу Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) отравили, но после отказались от этого диагноза в результате множественных исследований и анализов. 

"Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолёта сотрудниками "Скорой помощи" атропина – не более чем выдумка. Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился", – подтверждает слова токсиколога медбрат Артем Чернявский. 

Работник скорой помощи подчеркнул, что после экстренного приземления в Омске с Навальным провели "стандартный набор манипуляций", но не более. 

Сам Навальный ни раз писал о том, что выжил благодаря тому, что омские врачи вовремя успели ввести ему антидот. 

Ранее Алексей Навальный попросил страны ЕС принять меры против "Северного потока – 2"

Юлия МИХАЙЛОВА

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