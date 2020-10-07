Смешные анекдоты на 8 октября

Смешные анекдоты на 8 октября
Фото: Markus Brunner/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать рабочий день в отличном настроении
  • Разговаривают муж и жена. Он возмущается:

– Чем ты весь день дома занималась, почему вокруг такой беспорядок?

Супруга парирует:

– Ты с утра до вечера трудился, что ж мы все еще бедные?

  • Дама жалуется подруге:

-  У меня аллергия на деньги. Но кое-что может немного исправить положение.

Приятельница удивлена и просит объяснить.

– Стоит мне посмотреть на свою зарплату, как из глаз ручьем льются слезы и чихаю... на работу, – говорит женщина и добавляет: – Только премия ненадолго избавляет от симптомов.
  • Жена встречает мужа, вернувшегося с работы, в нижнем белье и дает ему веревку с просьбой:

– Свяжи меня, дорогой, и делай, что хочешь!

Он так и поступил, а затем ушел на рыбалку.

  • Мать ругает ребенка:

– Зачем ты столько ешь? Вон как поправился, в дверь едва проходишь. 

Мальчик оправдывается:

– Все  так вкусно, что трудно остановиться.

  Женщина продолжает:

– Выходит, мы с отцом закон нарушаем…

– Какой? – спрашивает сын.

– О том, что в доме запрещено держать бегемотов.

  •  Недовольный начальник высказывается:

– Чем только теперь врачи занимаются?! Иванова утром отпросилась в поликлинику, обратно пришла с новой стрижкой и маникюром.

Ранее "Утро.ру" процитировало лучшие шутки Елены Степаненко.

Полина ДОРОЖКИНА

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