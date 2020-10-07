Смешные анекдоты на 8 октября

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– Чем ты весь день дома занималась, почему вокруг такой беспорядок?
Супруга парирует:
– Ты с утра до вечера трудился, что ж мы все еще бедные?
- У меня аллергия на деньги. Но кое-что может немного исправить положение.
Приятельница удивлена и просит объяснить.– Стоит мне посмотреть на свою зарплату, как из глаз ручьем льются слезы и чихаю... на работу, – говорит женщина и добавляет: – Только премия ненадолго избавляет от симптомов.
– Свяжи меня, дорогой, и делай, что хочешь!
Он так и поступил, а затем ушел на рыбалку.
– Зачем ты столько ешь? Вон как поправился, в дверь едва проходишь.
Мальчик оправдывается:
– Все так вкусно, что трудно остановиться.
Женщина продолжает:
– Выходит, мы с отцом закон нарушаем…
– Какой? – спрашивает сын.
– О том, что в доме запрещено держать бегемотов.
– Чем только теперь врачи занимаются?! Иванова утром отпросилась в поликлинику, обратно пришла с новой стрижкой и маникюром.
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