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Заведено уголовное дело о загрязнении воды на Камчатке. Об этом сообщили в СК РФ.
Следователи рассматривают случившееся как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также загрязнение морской среды.
После проверки образцов с побережья установлено, что в воде есть загрязнитель, похожий на техническое масло или вещество, содержащее нефть – их содержание превысило показатели нормы в четыре раза, указывает МИР24. Выявлены факты изменения цвета воды в океане, выброса на берег мертвых морских животных, а также ухудшения состояния серфингистов, которые получили ожоги роговицы глаз, отметили в ведомстве.
Сейчас идет проверка всех возможных источников загрязнения, продолжается анализ взятых ранее проб, назначена экспертиза. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также виновные, записано на сайте СКР.
Ранее стало известно о результатах анализов воды на Камчатке, которые проводили экологи и специалисты Минприроды.
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