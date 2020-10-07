После проверок образцов с побережья в регионе, ситуацией заинтересовались следователи

Заведено уголовное дело о загрязнении воды на Камчатке. Об этом сообщили в СК РФ.

Следователи рассматривают случившееся как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а также загрязнение морской среды.

После проверки образцов с побережья установлено, что в воде есть загрязнитель, похожий на техническое масло или вещество, содержащее нефть – их содержание превысило показатели нормы в четыре раза, указывает МИР24. Выявлены факты изменения цвета воды в океане, выброса на берег мертвых морских животных, а также ухудшения состояния серфингистов, которые получили ожоги роговицы глаз, отметили в ведомстве.

Сейчас идет проверка всех возможных источников загрязнения, продолжается анализ взятых ранее проб, назначена экспертиза. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также виновные, записано на сайте СКР.

Ранее стало известно о результатах анализов воды на Камчатке, которые проводили экологи и специалисты Минприроды.