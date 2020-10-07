США помешали внести "Новичок" в список ОЗХО из-за своих спецслужб - эксперт

США помешали внести "Новичок" в список ОЗХО из-за своих спецслужб - эксперт
Фото: David Tanecek/CTK/www.globallookpress.com
У западных стран свои планы на использование советской разработки

Токсины группы "Новичок" не внесены в список запрещенных веществ Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) из-за США и их союзников. На это указал эксперт по биологическому и химическому оружию, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин.

Россия предлагала внести "Новичок" в список ОЗХО после отравления Скрипалей в Солсбери. Но документ заблокировали США, Канада, Нидерланды и еще ряд стран. Это может означать лишь одно – эти страны, как минимум, заинтересованы в лабораторных исследованиях этих веществ, как максимум – уже их имеют.

"Видимо, они надеются это вещество когда-нибудь где-нибудь испытывать",

приводит слова Никулина РИА "Новости".

Ранее в ОЗХО заявили, что в анализах россиянина Алексея Навального найдено отравляющее вещество группы "Новичок", но оно не входит в запрещенный перечень. 

Никулин обратил внимание, что пробы, отправленные на анализ, были взяты с нарушениями. Более того, в отчете ОЗХО не раскрыта формула обнаруженных отравляющих веществ. Без этого невозможно говорить о применении боевого токсина, поскольку найденное вещество может, на самом деле, использоваться в сельском хозяйстве или быту как тот же дихлофос. 

Ранее Навальный заявил в интервью, что был отравлен именно боевым токсином, поэтому его два дня держали в Омске. При этом у военного эксперта вызывает сомнения тот факт, что после покушения с помощью химоружия человек мог бы так быстро поправиться.

Николай ВИКТОРОВ

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