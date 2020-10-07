Первоначальный вид копейкам поможет проверенный метод

Советские монеты 30-х годов можно часто обнаружить во время копа. Как правило, такая мелочь сделана из сплава никеля и меди. Во временем копейки начинают приобретать красный оттенок из-за наличия меди в составе. Для того, чтобы вернуть деньгам первоначальный блеск и серебряный цвет, понадобится всего лишь три ингредиента.

Как очистить монеты?

Этот способ проверен временем, потому что в советские годы хозяйки чистили таким образом столовые приборы из мельхиора.

Для чистки понадобятся сода, фольга и кипяток. Для начала в эмалированную посуду нужно положить фольгу и добавить туда пищевую соду небольшим слоем, примерно 2 миллиметра. После на соду необходимо выложить сами монеты и засыпать их еще одним слоем соды.

В емкость нужно залить крутой кипяток из только что вскипевшего чайника. После посуду нужно накрыть крышкой и оставить на 10-12 часов.

После монеты нужно извлечь и почистить с помощью зубной щетки и мыла или зубной пасты. Для большей эффективности процедуру следует повторить еще пару раз.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о нескольких способах, которые помогут быстро очистить почерневшее серебро в домашних условиях.