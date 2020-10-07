Томаты смогут пережить заморозки

Немногие хозяйки знают о том, что помидоры, морковь и лук можно сажать уже в осенние месяцы. Благодаря подзимнему высеву культуры поспевают раньше привычных сроков, поэтому наслаждаться вкусом и пользой овощей можно уже в начале лета.

Как высеивать помидоры под зиму?

Для начала нужно сделать неглубокие бороздки и разложить в них семена будущих растений. После необходимо тщательно засыпать все землей и накрыть травой. Это позволит сохранить тепло.

Уже весной, в марте, когда снег растает, траву следует убрать и постелить вместо нее пленку, которая позволит почве быстрее прогреться. Пленку нужно оставить до того, как появятся первые всходы.

После этого в землю стоит вбить колышки и натянуть на них пленку. Таким образом получится небольшая теплица.

Уже после того, как появятся первые листики, растения нужно высадить на их привычное место и вновь прикрыть их пленкой. В дневное время пленку можно приподнимать, но на ночь нужно обязательно закрывать обратно, чтобы урожай не погиб.

Когда помидоры поднимутся на 8-10 сантиметров, пленку можно убирать. На следующем этапе овощи необходимо удобрить перепревшим навозом и только после полить.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сохранить урожайность помидоров на следующий год.