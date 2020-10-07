Дизайнер выпустила коллекцию свитеров ко дню рождения Путина

Дизайнер выпустила коллекцию свитеров ко дню рождения Путина
Фото: Пресс-служба
Одежда объединяет в себе мемы, которые ассоциируются с президентом

Москвичка Виктория Кондратьева выпустила коллекцию теплых свитеров, которые посвящены Владимиру Путину. Девушка приурочила выход серии одежды ко дню рождения президента РФ и назвала ее "Связанные с Путиным".

На свитерах разных цветов отражены различные мемы, которые ассоциируются с главой России. Так, на одном из них можно увидеть картину "Кошка. Вид сзади", которую Владимир Путин когда-то нарисовал на школьной доске в честь 1 сентября. На другом в самом центре изображена цифра "56 430 712", означающая количество россиян, которые поддержали Владимира Владимировича на выборах. В коллекции также есть свитера, на которых Путин скачет на коне.

Любители чего-то более лаконичного тоже найдут подходящий для них вариант. В серии "Связанные с Путиным" есть одежда с надписями "We are the Puteens", "Путин". Найдутся свитера и с самим президентом, изображенным в профиль. 

Фото: Пресс-служба

Создательница коллекции также хотела передать "привет" тем, кто во всем происходящем в мире видит заговор, и обыграла эту тему, создав свитера с удлиненными рукавами и надписями "Длинные руки Москвы", "Длинные руки КГБ".

 Виктория уверена, что ее коллекция будет греть не только тех, кто ее носит, но и тех, кто ее видит. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Слышны взрывы: в военной части под Рязанью произошло ЧП

Эвакуируют села и деревни

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей