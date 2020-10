Одежда объединяет в себе мемы, которые ассоциируются с президентом

Москвичка Виктория Кондратьева выпустила коллекцию теплых свитеров, которые посвящены Владимиру Путину. Девушка приурочила выход серии одежды ко дню рождения президента РФ и назвала ее "Связанные с Путиным".

На свитерах разных цветов отражены различные мемы, которые ассоциируются с главой России. Так, на одном из них можно увидеть картину "Кошка. Вид сзади", которую Владимир Путин когда-то нарисовал на школьной доске в честь 1 сентября. На другом в самом центре изображена цифра "56 430 712", означающая количество россиян, которые поддержали Владимира Владимировича на выборах. В коллекции также есть свитера, на которых Путин скачет на коне.

Любители чего-то более лаконичного тоже найдут подходящий для них вариант. В серии "Связанные с Путиным" есть одежда с надписями "We are the Puteens", "Путин". Найдутся свитера и с самим президентом, изображенным в профиль.

Создательница коллекции также хотела передать "привет" тем, кто во всем происходящем в мире видит заговор, и обыграла эту тему, создав свитера с удлиненными рукавами и надписями "Длинные руки Москвы", "Длинные руки КГБ".

Виктория уверена, что ее коллекция будет греть не только тех, кто ее носит, но и тех, кто ее видит.