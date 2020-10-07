Стали известны характеристики iPhone 13

Новая линейка выйдет в следующем году

Сотрудник агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг рассказал об особенностях новой линейки телефонов iPhone 13 от компании Apple. Дата выхода смартфонов назначена на 2021 год.

iPhone 13 будет обладать такой особенностью, как улучшенный дисплей ProMotion, отличающийся повышенной частотой отображения картинки, передает Business Insider.

По словам Росса Янга, линейка включает в себя смартфоны с диагональю экрана 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов. Среди них – базовые модели с двойной камерой и продвинутые – с тройной.

Ранее стало известно о том, сколько будет стоить iPhone 12. В октябре этого года состоится релиз четырех новых моделей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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