Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке рекультивируют

Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке рекультивируют
Авачинский залив. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Власти приняли решение максимально очистить полуостров от загрязняющих природу отходов

Гибель животных в Тихом океане не связана с расположенным на Камчатке Козельским полигоном ядохимикатов. Об этом свидетельствуют предварительные данные лабораторных исследований. Однако полигон все равно будет рекультивирован. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Это не обсуждается. Это будет сделано",

подтвердил Солодов на встрече  представителем российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым.

Яблоков рассказал, что лично осмотрел Козельский полигон и внешне не заметил никаких отклонений. Однако он не исключил, что основание полигона могло быть повреждено и произошла подземная утечка ядовитых веществ.

"Химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева",

– предположил эколог, призвав власти края проверить и рекультивировать этот и другие полигоны ядохимикатов в регионе.

По словам Солодова, он уже обсуждал этот вопрос с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным.

Ранее 7 октября губернатор вместе с группой ученых облетел акваторию Авачинского залива, где была замечена массовая гибель морских животных. Были взяты пробы для их тестирования в лабораторных условиях.

По последним данным, на Халактырском побережье  обнаружено повышенное содержание в воде нефтепродуктов и фенола. По факту загрязнения окружающей среды заведено уголовное дело.

Николай ВИКТОРОВ

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