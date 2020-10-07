На Украине раскрыли причину катастрофы Ан-26 под Харьковом

Расшифровка черных ящиков указала на грубые нарушения

Военный самолет Ан-26 рухнул под Харьковом из-за отказа одного из блоков системы управления двигателя. Об этом рассказал глава правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский.

Расшифровка черных ящиков показала, что в организации полетов был допущен ряд серьезных ошибок. Это и стало причиной катастрофы, написал Уруский в "Фейсбук". Он добавил, что расследование еще продолжается.

Напомним, что учебный самолет Ан-26 упал недалеко от Харькова вечером 25 сентября. Погибли 27 человек. Ранее следователи опровергли версию о том, что катастрофа произошла из-за отказа двигателя.

Карина СИРАЗОВА

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