Сделать это можно с помощью подручных материалов

Рано или поздно на ламинированном напольном покрытии возникают дефекты в виде царапин. Это происходит из-за воздействия различных механических факторов. Избавиться от повреждений и вернуть ламинату свежий вид помогут народные методы.

Как устранить мелкие царапины

Убрать незначительные царапины можно с помощью оливкового масла, грецких орехов или лака для ногтей.

Оливковое масло

Вымойте пол мыльным раствором. После этого насухо вытрите покрытие тканью.

Возьмите оливковое масло и начните тщательно втирать его в царапины. Делайте это в течение нескольких минут.

По окончании процедуры промокните остатки масла впитывающей губкой.

Грецкие орехи

Вытрите пол, чтобы на нем не осталось грязи.

Из скорлупы грецкого ореха извлеките ядро. Проследите, чтобы на орехе не осталось жестких частиц.

Натрите ламинированное покрытие ядром. Благодаря содержащимся в нем маслам повреждение станет менее заметным.

Лак для ногтей

Выберите максимально подходящий под цвет ламината лак.

Зачистите царапину, после чего аккуратно закрасьте ее лаком. Излишки средства удалите ватной палочкой.

Как устранить серьезные царапины

Для этого вам понадобятся восковая свеча или карандаш.

Свеча из воска

Расплавьте или измельчите воск, а затем натрите им место дефекта.

Заполируйте царапину с помощью ткани из плотного материала.

Восковой карандаш

Протрите царапину влажной тряпкой.

Проведите восковым карандашом по поврежденному месту.

Заполируйте царапину.

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