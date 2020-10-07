Вся Незалежная вздохнет с облегчением после ухода из жизни экс-президента, уверен политик

Украина встанет на путь больших изменений в случае кончины бывшего главы государства Петра Порошенко. Соответствующее заявление сделал экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Политик пожелал предшественнику Владимира Зеленского скорейшего выздоровления, однако, отметил он, Порошенко все еще должен ответить перед украинцами за совершенные деяния. Даже в случае ухода в мир иной ему гарантировано наказание – Журавко уверен, что политика ожидает Кара Божья.

Что касается фракции Порошенко "Европейская солидарность", то ее ждет неминуемый развал – партия представляет собой засилье "жлобов и неадекватов", объединенных вокруг бывшего президента Незалежной. И смерть патрона будет означать конец ее существования.

Впрочем, продолжил экс-депутат, сами украинцы в кои-то веки вздохнут с облегчением, если этот мир покинет "военный преступник" и "предатель" интересов нации. Порошенко, по словам Журавко, был одним из основных спонсоров националистических ячеек, которые устраивали провокации. К тому же, его смерть смягчит крайне вызывающую риторику в адрес РФ, которая получила свой расцвет при президентстве Порошенко.

Бывший парламентарий уверен: экс-лидер Незалежной войдет в учебники как "самый кровавый" президент в ее истории, сообщает РИА ФАН.

На днях стало известно о том, что Порошенко заразился коронавирусом. Супруга политика Марина Порошенко сообщила, что у бывшего главы Незалежной, находящегося на лечении, загустела кровь.