Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. Президент Украины и супруга Елена встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Фото разместила пресс-служба королевской семьи.

Принц Уильям и его жена Кейт приняли Зеленских в Букингемском дворце. О чем именно шла речь на встрече, неизвестно. На опубликованном в "Твиттер" фото все четверо смеются, сидя напротив друг друга.

Визит Зеленского рассмешил пользователей Сети. В комментариях к новости его назвали шутом, прибывшим во дворец.

"Ну все, цель визита достигнута, фотки сохранены, давай домой", "Шут гороховый выходит на мировой уровень, своих уже тошнит от его шуток", "Во дворец шут приехал!", "Ради такого случая королева могла бы Зеленскому тоже какой-нибудь титул пожаловать. Маркиз Зеленский, например",

– написали читатели RT.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, в Великобританию он прибыл ради переговоров с Борисом Джонсоном. Политики планируют обсудить подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD