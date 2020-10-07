"Шут гороховый": Зеленского подняли на смех после встречи с принцем Уильямом

"Шут гороховый": Зеленского подняли на смех после встречи с принцем Уильямом
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Сегодня украинский президент прибыл в Букингемский дворец

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. Президент Украины и супруга Елена встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими. Фото разместила пресс-служба королевской семьи.

Принц Уильям и его жена Кейт приняли Зеленских в Букингемском дворце. О чем именно шла речь на встрече, неизвестно. На опубликованном в "Твиттер" фото все четверо смеются, сидя напротив друг друга.

Визит Зеленского рассмешил пользователей Сети. В комментариях к новости его назвали шутом, прибывшим во дворец.

"Ну все, цель визита достигнута, фотки сохранены, давай домой", "Шут гороховый выходит на мировой уровень, своих уже тошнит от его шуток", "Во дворец шут приехал!", "Ради такого случая королева могла бы Зеленскому тоже какой-нибудь титул пожаловать. Маркиз Зеленский, например",

написали читатели RT.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, в Великобританию он прибыл ради переговоров с Борисом Джонсоном. Политики планируют обсудить подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Недавно Зеленский высказался об объединении России, Украины и Белоруссии.

Карина СИРАЗОВА

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