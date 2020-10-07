Тихановскую объявили в розыск в России

Тихановскую объявили в розыск в России
Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Информация появилась на сайте МВД

Ряд СМИ обратил внимание, что Светлану Тихановскую, которая была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, внесли в базу разыскиваемых лиц.

Информация появилась на сайте МВД РФ. В графе "Основание для розыска" указано, что лидер белорусской оппозиции разыскивается по статье УК. Скриншот публикует телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, в Белоруссии Тихановскую разыскивают по 361-й статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас она находится в Европе. Накануне оппозиционерка встретилась с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тихановская сообщила о целях оппозиции в Белоруссии и попросила у Германии денег: на независимые СМИ и гражданские организации.

При этом ранее она признавалась – когда цель будет достигнута и назначат новые выборы президента Белоруссии, она уйдет из политики.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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