Информация появилась на сайте МВД

Ряд СМИ обратил внимание, что Светлану Тихановскую, которая была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, внесли в базу разыскиваемых лиц.

Информация появилась на сайте МВД РФ. В графе "Основание для розыска" указано, что лидер белорусской оппозиции разыскивается по статье УК. Скриншот публикует телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, в Белоруссии Тихановскую разыскивают по 361-й статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас она находится в Европе. Накануне оппозиционерка встретилась с немецким канцлером Ангелой Меркель. Тихановская сообщила о целях оппозиции в Белоруссии и попросила у Германии денег: на независимые СМИ и гражданские организации.

При этом ранее она признавалась – когда цель будет достигнута и назначат новые выборы президента Белоруссии, она уйдет из политики.