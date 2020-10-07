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Вблизи Ногинска опрокинулась грузовая фура. Инцидент произошел на Горьковском шоссе в Богородском городском округе.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент движение по шоссе полностью восстановлено, сообщает РИАМО.
Полиция пытается установить причины произошедшего. Водителя фуры допрашивают, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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