Под Ногинском перевернулась фура

Жертв удалось избежать

Вблизи Ногинска опрокинулась грузовая фура. Инцидент произошел на Горьковском шоссе в Богородском городском округе.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области рассказали, что в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент движение по шоссе полностью восстановлено, сообщает РИАМО.

Полиция пытается установить причины произошедшего. Водителя фуры допрашивают, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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