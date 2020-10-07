Несколько средств помогут вернуть одежде былой вид

Пятна краски на вещах являются одними из самых трудновыводимых. Простая стирка не поможет избавиться от них. Существует несколько способов, как удалить загрязнения и вернуть одежде хороший вид.

Способ №1. С помощью ацетона

Намочите тряпку или ватный диск ацетоном.

Начните аккуратно затирать пятно. После этого постирайте вещь под горячей водой, используя мыло или гель.





Способ №2. С помощью воды и порошка для стирки

Соскоблите слой высохшей краски с одежды.

Намочите пятно холодной водой.

Займитесь приготовлением специального раствора: налейте воду в ковш, после чего добавьте туда некоторое количество стирального порошка.

Замочите вещь в мыльном растворе и оставьте на несколько минут. Затем постирайте одежду в чистой воде.





Способ №3. С помощью спирта и соли

Насыпьте соль на пятно краски. Сверху залейте загрязнение спиртом.

Подождите полчаса и удалите смесь с одежды.





Способ №4. С помощью сливочного масла и стирального порошка

В отдельной чаше смешайте масло и порошок в равных долях.

Во избежание появления жирных следов на одежде налейте на пятно средство для мытья посуды. Оставьте на полчаса.

Нанесите смесь из масла и порошка на одежду. Подождите пару минут, а затем смойте.





Прежде чем воспользоваться одним из способов, удостоверьтесь, что ткань конкретной вещи не пострадает – так, ацетон, например, подходит не для всех материалов. Кожу и синтетику им лучше не обрабатывать.

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