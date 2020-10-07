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Пятна краски на вещах являются одними из самых трудновыводимых. Простая стирка не поможет избавиться от них. Существует несколько способов, как удалить загрязнения и вернуть одежде хороший вид.
Способ №1. С помощью ацетона
Способ №2. С помощью воды и порошка для стирки
Способ №3. С помощью спирта и соли
Способ №4. С помощью сливочного масла и стирального порошка
Прежде чем воспользоваться одним из способов, удостоверьтесь, что ткань конкретной вещи не пострадает – так, ацетон, например, подходит не для всех материалов. Кожу и синтетику им лучше не обрабатывать.
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