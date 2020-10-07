Как избавиться от пятен краски на одежде: эффективные способы

Как избавиться от пятен краски на одежде: эффективные способы
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Несколько средств помогут вернуть одежде былой вид

Пятна краски на вещах являются одними из самых трудновыводимых. Простая стирка не поможет избавиться от них. Существует несколько способов, как удалить загрязнения и вернуть одежде хороший вид.

Способ №1. С помощью ацетона

  • Намочите тряпку или ватный диск ацетоном.
  • Начните аккуратно затирать пятно. После этого постирайте вещь под горячей водой, используя мыло или гель.


Способ №2. С помощью воды и порошка для стирки

  • Соскоблите слой высохшей краски с одежды.
  • Намочите пятно холодной водой.
  • Займитесь приготовлением специального раствора: налейте воду в ковш, после чего добавьте туда некоторое количество стирального порошка.
  • Замочите вещь в мыльном растворе и оставьте на несколько минут. Затем постирайте одежду в чистой воде.


Способ №3. С помощью спирта и соли

  • Насыпьте соль на пятно краски. Сверху залейте загрязнение спиртом.
  • Подождите полчаса и удалите смесь с одежды.


Способ №4. С помощью сливочного масла и стирального порошка

  • В отдельной чаше смешайте масло и порошок в равных долях.
  • Во избежание появления жирных следов на одежде налейте на пятно средство для мытья посуды. Оставьте на полчаса.
  • Нанесите смесь из масла и порошка на одежду. Подождите пару минут, а затем смойте.


Прежде чем воспользоваться одним из способов, удостоверьтесь, что ткань конкретной вещи не пострадает – так, ацетон, например, подходит не для всех материалов. Кожу и синтетику им лучше не обрабатывать.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как бороться с пятнами от травы, грязи, ржавчины, крови и пота. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

ЧП под Рязанью: огонь перекинулся на близлежащую деревню

Работа над ликвидацией пожара продолжается

Польша оштрафовала "Газпром" на 7 миллиардов за "Северный поток - 2"

Варшава потребовала компенсацию за строительство газопровода вопреки ее возражениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей