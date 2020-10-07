В Люберцах поймали фальшивомонетчика

Возбуждено уголовное дело

Полицейские из Подмосковья задержали мужчину, который пытался расплатиться фальшивыми купюрами. Инцидент произошел в городе Люберцы.

Звонок поступил от менеджера одной из компаний. Мужчина сообщил, что аферист расплатился за доставку еды поддельными деньгами.

В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний молодой человек, который уже ранее был судим по той же статье.

У афериста изъяли шесть фальшивых купюр по пять тысяч рублей, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

На преступника завели уголовное дело. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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