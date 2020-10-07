Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

День рождения президента Владимира Путина, штраф от Польши за "Северный поток – 2", последние новости о коронавирусе в России, скандал вокруг "отравления" Навального и взрывы под Рязанью – все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Жизнь

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. "Утро" собрало самые яркие высказывания российского лидера.

Россияне опасаются девальвации рубля – эксперт сообщил, что народ массово забирает деньги из банков.

Экономика

Польша оштрафовала "Газпром" более чем на семь миллиардов долларов за "Северный поток – 2". В Москве сообщили о намерении обжаловать это решение.

Новости о коронавирусе в России

В Москве обновили ограничения на фоне роста заболеваемости. Самое важное о мерах безопасности в столице – в нашем материале.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Он сообщил об этом в соцсети и призвал россиян быть осторожнее.

Эксперт заявил, что бороться с коронавирусом предстоит до 2025 года. Заболеваемость будет волнообразной.

Политика

В Германии выдвинули ультиматум в адрес России из-за ситуации с "отравлением" Алексея Навального и пригрозили санкциями. От Москвы ждут объяснений, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Происшествия

Под Рязанью произошло ЧП. На складе боеприпасов начался пожар, снаряды начали взрываться. Людей из близлежащий населенных пунктов эвакуировали, есть пострадавшие.